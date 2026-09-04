La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este viernes, 4 de septiembre de 2026 es de 28,14 euros y documentan un total de 153.095 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,71%.

Durante los últimos 10 días, Repsol cayó cuatro jornadas, repuntó cinco y terminó con un leve retroceso, quedando el balance global prácticamente plano y sin una tendencia clara.

Fuente: narrativas-es

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en 18.91%, mientras que su volatilidad anual es de 31.11%. Dado que 18.91% es menor que 31.11%, esto indica que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,34 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y miembro del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y a la química y a la generación y comercialización de electricidad y gas, con presencia internacional.

Produce combustibles (gasolina, diésel, GLP), lubricantes, petroquímicos, asfaltos y energía eléctrica y opera una amplia red de estaciones de servicio. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial y Cliente, además de Renovables/Generación baja en carbono; datos de interés: compromiso de cero emisiones netas en 2050 y ticker REP en BME.

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