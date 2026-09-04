Este viernes, 4 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,69 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 221.999. Esta cifra refleja una variación del -0,08% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A registró un comportamiento volátil: cinco sesiones al alza y cinco a la baja, con un tramo de tres descensos consecutivos y posteriores rebotes, lo que apunta a un balance lateral sin tendencia definida.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido de 12.56%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en 26.93%. Dado que la volatilidad semanal (12.56%) es menor que la anual (26.93%), se puede concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esto indica que, a pesar de las variaciones, la situación reciente muestra una tendencia más calmada en comparación con el comportamiento más errático observado a lo largo del año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que indica la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras descontar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que representa el fondo de inversión disponible para la empresa.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo financiero español con sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo productos como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión y seguros a través de su red de oficinas y canales digitales.

Su línea de negocio principal es la financiación y gestión de servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones y cotiza en el Ibex 35 (ticker: SAB). Fundado en 1881 en Sabadell, destaca por su especialización en pymes y por su presencia internacional a través de TSB en el Reino Unido.

Contenido generado por inteligencia artificial.