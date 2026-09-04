Este 4 de septiembre de 2026, las acciones del banco BBVA se están negociando en el IBEX 35 a un precio de 25.10 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 432,798 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.18% en comparación con el cierre del día anterior, indicando un ligero descenso en el valor de las acciones de la entidad financiera.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró alta volatilidad con alternancias casi diarias; tras una primera mitad de vaivenes, encadenó dos descensos, luego dos avances y cerró con un retroceso, dejando un balance general prácticamente plano.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se sitúa en 15.97%, lo que es menor que la volatilidad anual del 28.82%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones registradas a lo largo del año. La disminución en la volatilidad semanal sugiere una menor incertidumbre en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,4 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca universal, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca banca minorista, comercial y corporativa, además de gestión de activos y banca de inversión. Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y es referente en banca digital y sostenibilidad.

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