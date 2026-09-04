Este 4 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 19.59 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 223,460 acciones, lo que representa una variación del -0.84% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró una tendencia bajista (6 caídas y 4 subidas), con un impulso temprano, tres jornadas seguidas de descensos a mitad del periodo y un repunte puntual antes de cerrar nuevamente a la baja.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de Iberdrola se ha situado en un 13.44%, que es menor que la volatilidad anual del 14.06%. Esto indica que el comportamiento de la empresa ha sido mucho más estable en el último año, mostrando menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizante del Ibex 35. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad —y gas en algunos mercados—, con liderazgo en energías renovables (eólica, solar e hidráulica).

Su negocio se articula en redes, renovables (onshore y offshore) y clientes/retail y soluciones energéticas. Datos de interés: líder global en eólica, presencia destacada en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), e inversiones en redes inteligentes, almacenamiento e hidrógeno verde.

Contenido generado por inteligencia artificial.