La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 29 de abril de 2026 es de 21,67 euros y fijan un total de 104.186 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0%. En los últimos 10 días, Repsol mostró sesgo alcista: seis subidas, tres caídas y un día plano. Tras un retroceso inicial, encadenó tres avances, corrigió dos jornadas y rebotó otras dos, concluyendo estable; balance neto positivo con ligera volatilidad. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 21.99%, mientras que su volatilidad anual es del 29.86%. Dado que 21.99% es menor que 29.86%, podemos concluir que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, indicando una menor inestabilidad y variaciones en comparación con el pasado reciente. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española con sede en Madrid, que se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas. Además, también está involucrada en la generación de energía y la producción de biocombustibles, lo que la convierte en un actor importante en el sector energético. Como una de las 35 empresas que cotizan en el Ibex 35, Repsol tiene una presencia global, operando en más de 30 países. La compañía se ha comprometido a la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías renovables y reduciendo su huella de carbono.