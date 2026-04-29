La cotización entre el euro y la libra esterlina mostró un leve retroceso semanal de -0.08%, mientras que en el último año acumuló una ligera apreciación de 0.5%, sugiriendo estabilidad con sesgo alcista a largo plazo. Este miércoles, 29 de abril de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8669 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,05%. Hoy, la cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Los incrementos consecutivos en su valor indican un clima favorable en el mercado, sugiriendo una recuperación en la confianza de los inversores. Este crecimiento sostenido sugiere que la libra está ganando impulso y podría seguir apreciándose en el corto plazo, lo que podría atraer a más inversores interesados en aprovechar esta tendencia ascendente. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.30%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 4.30%. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.