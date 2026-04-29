En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de abril de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,12 euros y registran un volumen de 34850 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,15% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, la cotización de Mapfre tuvo un inicio a la baja, una breve recuperación, una racha bajista de cuatro jornadas y un repunte final de tres sesiones. El balance entre descensos y avances quedó equilibrado, lo que sugiere un cierre cercano al nivel inicial con volatilidad moderada. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 14.65%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 24.47%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que 14.65% es menor que 24.47%, lo que indica que el comportamiento de Mapfre en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad reciente. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, la empresa ha mantenido una tendencia más consistente a lo largo del tiempo. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.