En la apertura de mercados de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 9,01 euros y registran un volumen de 174494 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,07% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estas fluctuaciones indica que, a pesar de los descensos, hubo momentos de recuperación que podrían reflejar un interés variable de los inversores.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 30.61%, lo que es superior a la volatilidad anual del 28.40%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, CaixaBank ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,6 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.