Este martes, 16 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos de Electricidad Endesa (ELE)se negocian a 37,98 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 9.568. Esta cifra refleja una variación del 0,77% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA alternó al inicio, encadenó luego un tramo de fuertes subidas, tuvo una leve corrección y cerró el periodo con balance netamente positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 16.42 %, mientras que su volatilidad anual es de un 19.21 %. Al comparar ambas cifras, observamos que el 16.42 % es menor que el 19.21 %. Esto indica que, en el último año, el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en comparación con la última semana, reflejando una menor variación en sus precios recientemente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en la península ibérica. Produce energía a partir de fuentes hidráulicas, térmicas y, cada vez más, renovables como la eólica y la solar.

Sus líneas de negocio principales son Generación (incluidas las renovables), Redes de distribución y Comercialización y soluciones energéticas. Pertenece al grupo Enel, es una de las mayores eléctricas de España y Portugal y está enfocada en la descarbonización, la digitalización de la red y la movilidad eléctrica a través de Endesa X.