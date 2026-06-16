En la apertura de mercados de este martes, 16 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 11,47 euros y registran un volumen de 903029 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,19% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, Banco Santander encadenó caída inicial, breve rebote, cuatro jornadas bajistas y un repunte de cuatro sesiones, cerrando con tono alcista.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se ha situado en un 37.43%, notablemente superior al 29.91% de su volatilidad anual. Esta diferencia indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido inestable, con muchas variaciones en su valor. La alta volatilidad reciente sugiere un entorno de mercado más incierto y fluctuante para el Banco Santander en comparación con su estabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,47 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras contabilizar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 12.57B, correspondiente al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española, una de las 35 del Ibex 35, con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios, seguros y pagos.

No produce bienes físicos; ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y financiación al consumo, también a través de marcas como Santander Consumer Finance, PagoNxt y Openbank. Fundado en 1857, opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el ticker SAN y es uno de los mayores grupos bancarios de la zona euro.