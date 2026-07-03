La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este viernes, 3 de julio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,69 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 116.463. Esta cifra refleja una variación del 0,55% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un sesgo alcista con 6 avances y 4 retrocesos; pese a la debilidad intermedia, cerró con cuatro subidas consecutivas, indicando impulso positivo reciente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 12.39%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 24.24%. Dado que el 12.39% es menor que el 24.24%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, lo que sugiere menos fluctuaciones en su rendimiento en comparación con el periodo anual.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,72 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (y centros corporativos en Barcelona y Madrid). Se dedica a la banca universal, ofreciendo servicios financieros a particulares, empresas e instituciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, fondos de inversión, planes de pensiones y seguros. Sus líneas de negocio abarcan banca minorista, empresas y corporativa, gestión de activos y seguros; tras integrar Bankia es una de las mayores entidades en España, con amplia red y liderazgo en banca digital.