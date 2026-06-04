En la apertura de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 11,56 euros y registran un volumen de 84590 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,52% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un comportamiento mixto y levemente alcista: 5 avances, 4 retrocesos y 1 jornada estable; empezó con dos subidas, siguió con dos bajadas y luego alternó movimientos, reflejando volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en 16.25%, lo que es menor que la volatilidad anual de 24.11%. Esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado, donde hubo muchas más variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, planes de pensiones y seguros.

Su línea de negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y patrimonios, pagos y financiación al consumo y seguros (VidaCaixa). Datos de interés: líder en España por activos y clientes tras su fusión con Bankia (2021), presencia en Portugal a través de BPI, amplia red de oficinas y cajeros y fuerte apuesta digital con CaixaBankNow e imagin.