Este jueves, 4 de junio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,89 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 27.907. Esta cifra refleja una variación del -0,05% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró una tendencia bajista: ocho descensos y dos rebotes puntuales, cerrando con cuatro caídas seguidas que reflejan presión vendedora.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 15.10%, mientras que la volatilidad anual se sitúa en el 21.31%. Dado que el 15.10% es menor que el 21.31%, podemos concluir que el comportamiento de Mapfre en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad reciente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora global con sede en Majadahonda (Madrid), España y forma parte del Ibex 35. Se dedica a diseñar y comercializar productos y servicios aseguradores y financieros, produciendo pólizas de Auto, Hogar, Salud y Vida, así como soluciones de ahorro e inversión.

Su línea de negocio abarca seguros No Vida y Vida, reaseguro y asistencia, además de gestión de activos. Fundada en 1933, opera en más de 40 países, cuenta con más de 30.000 empleados y millones de clientes y cotiza en BME bajo el ticker MAP.