La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 4 de junio de 2026 es de 3,92 euros y fijan un total de 235.527 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,56%.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefonica mostró una tendencia claramente bajista con solo tres rebotes puntuales, culminando con tres caídas consecutivas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, Telefónica ha presentado una volatilidad del 12.31%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.59%. Dado que el 12.31% es menor que el 24.59%, se puede concluir que su comportamiento es mucho más estable en el último año, lo que sugiere que las variaciones en su precio han sido menos pronunciadas en este período reciente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.0M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A. es una multinacional española de telecomunicaciones que forma parte del Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, banda ancha y fibra, 5G, televisión de pago y soluciones digitales en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo.

Produce y opera redes de telecomunicaciones y plataformas digitales y genera contenidos audiovisuales a través de Movistar Plus+. Su línea de negocio abarca consumo y empresas (incluyendo Telefónica Tech para cloud, ciberseguridad e IoT/Big Data y Telefónica Infra para activos de red) y cuenta con más de 300 millones de accesos; fue fundada en 1924 y su ticker es TEF.