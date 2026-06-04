Este jueves, 4 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 17,08 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 29.174. Esta cifra refleja una variación del -0,41% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró sesgo bajista: 6 caídas y 4 subidas, con alternancia marcada, breve repunte de dos jornadas y cierre a la baja, señal de presión vendedora y falta de impulso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 10.30%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 21.90%. Dado que el 10.30% es menor que el 21.90%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana es mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica al transporte y la gestión técnica del sistema gasista, diseñando, construyendo y operando gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos; no produce gas, presta servicios de infraestructura.

Su línea de negocio principal son los ingresos regulados de la red de transporte y las terminales de GNL, complementados con participaciones internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno y biometano, como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, opera la red troncal de alta presión en España, participa en varias plantas de GNL y está enfocada en seguridad de suministro y transición energética.