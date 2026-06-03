La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este miércoles, 3 de junio de 2026 es de 11,66 euros y fijan un total de 107.106 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,26%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA comenzó con tres alzas seguidas, continuó con dos caídas y un día plano y después alternó avances y retrocesos hasta cerrar con debilidad; el saldo neto es ligeramente positivo pese a la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 15.09%, comparada con una volatilidad anual del 24.10%. Dado que el 15.09% es menor que el 24.10%, podemos concluir que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la volatilidad ha disminuido en comparación con su desempeño anual, lo que indica un entorno económico más predecible en el presente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a los servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, planes de pensiones y seguros.

Su línea de negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y patrimonios, pagos y financiación al consumo y seguros (VidaCaixa). Datos de interés: líder en España por activos y clientes tras su fusión con Bankia (2021), presencia en Portugal a través de BPI, amplia red de oficinas y cajeros y fuerte apuesta digital con CaixaBankNow e imagin.