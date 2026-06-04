Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que el destino depara a tu signo hoy, jueves 4 de junio? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Géminis este jueves

Pasarás por situaciones de mucha tensión con un amigo que, sin proponérselo, terminará defraudándote. Tal vez con el tiempo lo mires desde otra óptica, pero por ahora no hay nada de lo que debas arrepentirte. Confía en ti y tomarás las decisiones correctas.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Géminis: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

Géminis, hoy en el trabajo podrías vivir tensión con un colega-amigo; su actitud puede decepcionarte aunque no sea intencional. Mantén la calma y evita que afecte tu desempeño.

Con el tiempo lo verás distinto, así que hoy no te arrepientas de marcar límites. Confía en ti mismo y darás los pasos adecuados para decidir y avanzar.

¿Cómo le irá en el amor a Géminis este jueves 4 de junio?

Hoy, Géminis, el amor se enciende con una charla espontánea; toma la iniciativa y evita las dudas.

Eres muy compatible con Libra: comparten curiosidad, equilibrio y una comunicación fluida.

La predicción de los astros para Géminis (foto: Pexels). BichTran

¿Cómo son las personas de Géminis?

Géminis es curioso, ingenioso y adaptable; le encanta aprender y conversar. Su mente ágil salta entre ideas con facilidad.

También es cambiante y puede parecer indeciso, buscando siempre variedad. Brilla en lo social, pero necesita libertad para no aburrirse.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Géminis. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que cuentes con un día maravilloso.

Consejos de hoy para Géminis

Respira hondo y toma distancia antes de responder. Confía en tu criterio y mantén tus límites sin culpa. Cuando pase la tensión, habla con tu amigo con honestidad y sin dramatizar.