Este jueves, 4 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 19,7 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 285.655. Esta cifra refleja una variación del 0,87% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA arrancó con dos sesiones alcistas y luego alternó retrocesos y subidas, mostrando volatilidad, pero cerró el periodo con balance positivo y última jornada al alza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels). KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, BBVA ha presentado una volatilidad del 21.49%, que es menor que su volatilidad anual del 29.50%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con el último año, evidenciando menos variaciones y una tendencia a la estabilidad en su desempeño económico reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a servicios bancarios y financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, créditos, hipotecas, fondos de inversión y soluciones de banca digital.

Su línea de negocio abarca banca minorista, empresas y banca corporativa y de inversión, además de gestión de activos, pagos y, mediante alianzas, seguros. Opera principalmente en España, México (su mayor franquicia), Turquía y Sudamérica; destaca por su foco en digitalización y sostenibilidad y cuenta con decenas de millones de clientes y una capitalización relevante en Europa.