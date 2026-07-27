Este 27 de julio de 2026, las acciones del banco BBVA se han establecido en 23.09 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 464,505 acciones. Este dato representa una variación del 1.01% en comparación con el día anterior, lo que refleja el dinamismo del mercado para la entidad financiera en esta jornada.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia claramente alcista: siete jornadas de avance y tres de retroceso, con alternancia inicial, una racha de tres subidas, una leve corrección y cierre con dos alzas, lo que indica impulso positivo y volatilidad moderada.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 27.22%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 30.10%. Dado que la cifra de la última semana (27.22%) es menor que la anual (30.10%), se puede concluir que BBVA ha experimentado menos variaciones y un nivel de estabilidad mayor en este período reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 23,09 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA).

Ofrece y produce productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital. Su negocio se centra en banca minorista y comercial, con banca corporativa y de inversión y gestión de activos; destaca por su liderazgo en México, presencia en España, Turquía (Garanti BBVA) y Latinoamérica, su apuesta por la digitalización y las finanzas sostenibles; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y cotiza en BME (BBVA) y con ADR en NYSE.