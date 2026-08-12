La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este miércoles, 12 de agosto de 2026 es de 3,68 euros y documentan un total de 108.756 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,19%.

En los últimos 10 días, la acción de Telefónica fue mayormente bajista (6 caídas y 4 alzas), con rachas de descensos y un repunte final de dos jornadas.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 19.23%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 25.35%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con el promedio del año, sugiriendo una reducción en las variaciones en su valor en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.00M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Se dedica a prestar servicios de telefonía fija y móvil, internet de banda ancha y fibra y televisión de pago para particulares y empresas.

Opera con las marcas Movistar, O2 (España, Reino Unido y Alemania) y Vivo (Brasil) y organiza su actividad por regiones (España, Alemania, Reino Unido, Brasil e Hispanoamérica). Su línea de negocio combina conectividad (fibra y 5G) y servicios digitales (cloud, ciberseguridad, IoT y big data); fundada en 1924, mantiene una amplia presencia en Europa y Latinoamérica y una de las mayores redes de fibra de Europa.