Este miércoles, 12 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,51 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.102.866. Esta cifra refleja una variación del -0,03% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, la acción de Banco de Sabadell S.A mostró una clara tendencia alcista: siete avances y tres retrocesos, con una racha de cuatro subidas seguidas antes de un leve ajuste final.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, el Banco de Sabadell ha experimentado una volatilidad del 7.50%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 27.58%. Esto indica que su comportamiento en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado, sugiriendo una menor variabilidad en los precios durante la última semana.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,51 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell, fundado en 1881, es uno de los 35 valores del Ibex 35; su sede social está en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con presencia en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas y produce servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión y seguros en alianza. Sus líneas de negocio abarcan particulares, pymes y corporativa; cotiza en BME (ticker SAB) y atiende a millones de clientes con una amplia red de oficinas y canales digitales.