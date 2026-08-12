Este miércoles, 12 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,75 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 8.986. Esta cifra refleja una variación del 0,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró un sesgo ligeramente bajista, con más jornadas a la baja que al alza y un día estable; no obstante, cerró con dos avances consecutivos que apuntan a un intento de recuperación.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 7.89%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 21.98%. Dado que el 7.89% es menor que el 21.98%, esto indica que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el periodo anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo el fondo de inversión.

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La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España e integrante del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de la red de transporte de gas natural, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas; su negocio es prestar servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento, además de gestionar el sistema y participar en infraestructuras energéticas dentro y fuera de España. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza como BME: ENG y está impulsando gases renovables (biometano e hidrógeno verde) y proyectos como el corredor H2Med.