Este lunes, 10 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 24,51 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 156.724. Esta cifra refleja una variación del -0,37% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista con 6 subidas y 4 bajadas, incluyendo tres avances consecutivos a mitad del periodo, una corrección de dos días, un rebote de dos sesiones y un cierre con descenso.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 17.15 %, mientras que la volatilidad anual alcanzó un 30.19 %. Al comparar ambas cifras, se observa que el 17.15 % es menor que el 30.19 %, lo que indica que su comportamiento en la última semana ha sido significativamente más estable en comparación con las variaciones observadas durante el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,68 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.