En la apertura de mercados de este martes, 11 de agosto de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 24,78 euros y registran un volumen de 107053 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,32% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un claro sesgo alcista: tras una caída inicial y una corrección intermedia de dos sesiones, destacó una racha final de cuatro avances consecutivos, señal de impulso comprador y cierre en niveles superiores.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 12.06%, claramente inferior a la volatilidad anual del 30.02%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de las fluctuaciones que pueda haber experimentado recientemente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,78 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.