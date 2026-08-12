Las acciones de Banco Santander (SAN) iniciaron la jornada del 12 de agosto de 2026 en España cotizando a 12.86 euros por unidad en el IBEX 35. En esta sesión, el volumen de negociación alcanzó los 419,230 títulos, lo que indica una leve variación del 0.09% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander encadenó un fuerte tramo alcista de seis jornadas, sufrió tres días de corrección y rebotó al final, cerrando el periodo con sesgo claramente positivo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en 6.67%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual del 29.79%. Este dato indica que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una reducción en las fluctuaciones de su rendimiento, proporcionando una sensación de mayor estabilidad para los inversores en este corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,86 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.