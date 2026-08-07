Este 7 de agosto de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) han abierto en el mercado español con un precio de 24.56 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 265,789 acciones. Este dato representa una ligera variación del -0.12% en comparación con la jornada anterior, reflejando la tendencia actual del valor de la entidad en el mercado.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista (6 subidas y 4 caídas): arranque fuerte, breve corrección, nuevo impulso y cierre con toma de beneficios; saldo neto positivo.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 17.29%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.21%. Esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su desempeño durante el último año, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,68 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.