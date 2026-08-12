En la apertura de mercados de este miércoles, 12 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 26,47 euros y registran un volumen de 51865 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,19% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Repsol mostró volatilidad: tras un inicio al alza y una racha de caídas, tuvo un repunte, otra corrección y cerró con tres subidas consecutivas, dejando un tono final positivo.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en 22.40%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 31.02%. Dado que 22.40% es menor que 31.02%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,5 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, la cual se obtiene después de descontar todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y amplia presencia internacional; forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía.

Produce combustibles, gas, electricidad y productos petroquímicos y desarrolla biocombustibles, hidrógeno y renovables. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial, Cliente (estaciones de servicio, GLP, luz y gas) y Renovables/Generación baja en carbono, con objetivo de ser neutra en carbono en 2050.