Este martes, 31 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 18,12 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 331.117. Esta cifra refleja una variación del 0,75% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica cierta volatilidad en el mercado. A pesar de las fluctuaciones, se observó una recuperación hacia el final del período, sugiriendo un posible interés renovado por parte de los inversores. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 24.56%, mientras que su volatilidad anual es de 31.59%. Dado que 24.56% es menor que 31.59%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la acción ha experimentado menos variaciones y un comportamiento más predecible. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,91 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.