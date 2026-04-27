En la apertura de mercados de este lunes, 27 de abril de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,68 euros y registran un volumen de 220524 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,57% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un claro sesgo bajista: 7 descensos, breves repuntes al inicio y al cierre y una racha de 5 caídas consecutivas al final. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha registrado en un 20.52%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 31.69%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de BBVA es mucho más estable en comparación con el comportamiento que ha mostrado durante el último año. La diferencia en estas cifras sugiere una disminución en las variaciones y una menor inestabilidad en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.