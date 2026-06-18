La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este jueves, 18 de junio de 2026 es de 11,88 euros y fijan un total de 1.389.972 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,12%.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Santander encadenó cuatro caídas, rebotó con cinco subidas consecutivas y terminó con un leve retroceso, reflejando un paso de presión bajista a recuperación sólida con toma de beneficios al cierre.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, Banco Santander ha experimentado una volatilidad del 30.26%, que es superior a su volatilidad anual del 29.95%. Esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha presentado muchas variaciones en comparación con el promedio del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,9 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras contabilizar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 12.57B, correspondiente al fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española, una de las 35 del Ibex 35, con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios, seguros y pagos.

No produce bienes físicos; ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión, seguros y financiación al consumo, también a través de marcas como Santander Consumer Finance, PagoNxt y Openbank. Fundado en 1857, opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid bajo el ticker SAN y es uno de los mayores grupos bancarios de la zona euro.