Este 13 de agosto de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) en España se abren con un precio de 13.04 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 1,708,065 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.99% en comparación con el día anterior.

En los últimos diez días se observó un fuerte impulso de cinco sesiones al alza, seguido de tres jornadas de retroceso y un rebote final de dos días; el saldo neto es claramente positivo pese a la corrección intermedia.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, el Banco Santander ha mostrado una volatilidad de 6.82%, lo que es considerablemente menor en comparación con su volatilidad anual de 29.75%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es significativamente inferior a la volatilidad anual. La estabilidad reciente podría ser una señal de que el mercado está reaccionando de manera más predecible en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,04 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.