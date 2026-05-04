Este lunes, 4 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,4 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.018.645. Esta cifra refleja una variación del 0,21% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la acción de Banco Santander pasó de una racha inicial de descensos a un repunte continuo, señalando un cambio de tendencia hacia la recuperación y un sesgo alcista de corto plazo. En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en un 12.08 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 30.81 %. Esto indica que el comportamiento del banco en este periodo reciente es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha tenido a lo largo del año. La diferencia en estas cifras sugiere que, aunque puede haber fluctuaciones en el corto plazo, el panorama general parece ser de una mayor estabilidad. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, la cual se obtiene al deducir todos sus gastos y crear un fondo de inversión. Banco Santander es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria); se dedica a prestar servicios bancarios y financieros a particulares, empresas e instituciones. Ofrece cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversiones, seguros y pagos. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (CIB), financiación al consumo y gestión de activos; fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de Europa y Latinoamérica y cotiza en Madrid (SAN) y en la NYSE vía ADR.