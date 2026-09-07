Este 7 de septiembre de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se abren a un precio de 12.86 euros por unidad, mostrando un volumen de negociación de 495,122 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.05% en comparación con el día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector bancario español.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander fue volátil pero con sesgo bajista: seis caídas, cuatro avances y un cierre con dos sesiones negativas, lo que sugiere presión vendedora a corto plazo.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en un 12.37%, lo que es significativamente menor en comparación con la volatilidad anual del 29.17%. Esto indica que, a pesar de los movimientos a corto plazo, el comportamiento del banco ha sido mucho más estable en el último año, ya que una volatilidad semanal menor que la anual sugiere menor inestabilidad y variaciones en su desempeño.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión tras deducir todos sus gastos.

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La historia de Banco Santander

Banco Santander es un banco multinacional español que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y origen en 1857 en la ciudad de Santander. Se dedica a servicios financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros, inversión y pagos.

Su línea de negocio incluye banca minorista y comercial, corporativa y de inversión (SCIB), financiación al consumo (Santander Consumer Finance), gestión de activos y patrimonios y pagos (PagoNxt). Opera en Europa y América (p. ej., España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU.) y es una de las mayores entidades por clientes y activos, con foco en digitalización y sostenibilidad.

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