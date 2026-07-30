Este 30 de julio de 2026, Banco de Sabadell (SAB) inicia la jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 3.25 euros por acción, marcando un volumen de negociación de 482,203 títulos. Esta cifra representa una variación del 0.46% respecto al día anterior, reflejando la estabilidad del banco en el mercado español.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró un sesgo alcista con 6 subidas y 4 bajadas, cerrando al alza; hubo rachas de tres y dos jornadas positivas separadas por correcciones breves, sin sesiones planas, lo que apunta a avance moderado con volatilidad contenida.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Banco de Sabadell ha sido notablemente alta, alcanzando un 35.58%. Comparada con la volatilidad anual del 28.13%, esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en este periodo reciente. Esta diferencia sugiere una situación de incertidumbre en el mercado que podría afectar la confianza de los inversores.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,41 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.83B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española fundada en 1881 e integrante del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y servicios de pagos. Sus líneas de negocio abarcan banca minorista, banca de empresas y gestión de activos; además, controla TSB en el Reino Unido y cotiza en las Bolsas españolas con el ticker SAB.