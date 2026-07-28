En la apertura de mercados de este martes, 28 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,41 euros y registran un volumen de 1054357 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,06% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, Banco de Sabadell S.A. exhibió una tendencia alcista: siete avances y tres retrocesos, con un tramo de impulso a mitad de periodo y correcciones puntuales, cerrando con leve toma de beneficios.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell se ha registrado en un 24.60%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 27.97%. Dado que 24.60% es menor que 27.97%, podemos concluir que la variabilidad en la última semana ha sido relativamente baja, sugiriendo que la acción se ha mantenido más tranquila en comparación con el comportamiento general del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,41 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.83B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española fundada en 1881 e integrante del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y servicios de pagos. Sus líneas de negocio abarcan banca minorista, banca de empresas y gestión de activos; además, controla TSB en el Reino Unido y cotiza en las Bolsas españolas con el ticker SAB.