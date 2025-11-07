La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este viernes, 7 de noviembre de 2025 es de 3,32 euros y fijan un total de 627.935 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,27%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con cuatro aumentos y solo tres descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, la estabilidad en un par de días indica que la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 11.74%, mientras que su volatilidad anual es del 30.30%. Dado que el 11.74% es menor que el 30.30%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,39 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y productos de inversión. Su línea de negocio se centra en la atención a particulares, empresas y negocios, así como en la banca privada.A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice bursátil Ibex 35. La entidad ha expandido su presencia internacional, operando en varios países y ofreciendo soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus clientes.