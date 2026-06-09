La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este martes, 9 de junio de 2026 es de 2,86 euros y documentan un total de 600.332 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,1%.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró sesgo bajista: predominaron los descensos, hubo un breve repunte de tres sesiones en la mitad del período y terminó cediendo terreno.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 12.72%, mientras que su volatilidad anual es de un 27.52%. Dado que 12.72% es menor que 27.52%, esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año completo, reflejando menos variaciones en su rendimiento a corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,04 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo bancario español que cotiza en el IBEX 35; tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, con actividad en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Su línea de negocio abarca cuentas, depósitos, tarjetas, hipotecas, préstamos a pymes, medios de pago y servicios digitales, además de banca privada y corporativa y acuerdos de seguros. Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), destaca por su enfoque en pymes y su red de atención y canales online.