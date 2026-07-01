En la apertura de mercados de este miércoles, 1 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,08 euros y registran un volumen de 433248 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,77% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. mostró predominio de caídas (6 jornadas) frente a subidas (4), con debilidad inicial, alternancia posterior, un breve repunte y cierre a la baja, dejando un balance neto negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Banco de Sabadell se ha ubicado en un 17.15%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 27.80%. Dado que el 17.15% es menor que el 27.80%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del año. Esto indica que, aunque aún persiste cierta inestabilidad, las fluctuaciones recientes han sido más contenidas.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,18 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa asciende a 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se eleva a 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35, fundada en 1881. Su sede social está en Alicante, con centros corporativos en Barcelona y Sant Cugat del Vallès y opera en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo cuentas, pagos, préstamos e hipotecas, además de banca corporativa, privada y gestión de activos. Su línea de negocio se centra en pymes y empresas, con fuerte apuesta por la digitalización y una amplia red de oficinas y cajeros en España.