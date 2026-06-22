En el mercado español, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han iniciado su jornada el 22 de junio de 2026 con un precio de apertura de 3.15 euros por unidad en el IBEX 35. Durante la sesión, se ha registrado un volumen de negociación de 559,527 acciones, lo que representa una variación del 0.45% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró volatilidad inicial, encadenó cuatro sesiones al alza, corrigió en las dos siguientes y repuntó en la última, con saldo neto positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell se sitúa en 18.37%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 27.76%. Comparando ambas cifras, se puede observar que 18.37% es menor que 27.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Este análisis sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en el corto plazo, la tendencia general del banco se ha mantenido más equilibrada a lo largo de los últimos doce meses.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,14 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, la cual se obtiene tras deducir todos los gastos y representa el fondo de inversión disponible.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca universal y comercializa productos y servicios financieros como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos y seguros, con foco en pymes. Sus líneas de negocio incluyen banca de particulares y de empresas, corporativa y pagos; opera principalmente en España y en Reino Unido a través de TSB y cotiza en la Bolsa de Madrid (SAB.MC).