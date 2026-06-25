En el mercado español, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) abren este 25 de junio de 2026 cotizando a 17.84 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 35,943 acciones. Este movimiento representa una variación del 0.68% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. comenzó con un avance, sufrió una corrección de varios días, alternó movimientos en la parte central y cerró con dos alzas consecutivas, dejando un balance casi neutro pero con impulso positivo al final.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido de 8.86%, lo cual es menor que la volatilidad anual que ha alcanzado el 21.64%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente muestra menos variaciones en comparación con el comportamiento de todo el año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,84 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de -299.31M, resultando en un fondo de inversión negativo.

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La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es una de las 35 compañías del Ibex 35. Se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras gasistas en España y en el exterior, especialmente gasoductos y terminales de GNL.

No produce gas ni electricidad: su línea de negocio es el transporte, la regasificación y la gestión del sistema gasista, junto con servicios asociados. Datos de interés: es el Gestor Técnico del Sistema en España, opera plantas como Barcelona, Cartagena y Huelva y participa en proyectos de gases renovables e hidrógeno (H2Med).