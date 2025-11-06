Este jueves, 6 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) se negocian a 3,31 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 725.238. Esta cifra refleja una variación del 0,92% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo dos descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la estabilidad también estuvo presente en tres ocasiones, lo que indica cierta resistencia ante la volatilidad. En general, el desempeño reciente parece reflejar un interés creciente por parte de los inversores.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en un 9.99%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 30.33%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que pueda haber experimentado, la situación reciente muestra una tendencia más calmada y controlada.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,39 euros el y un mínimo de 1,76 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y productos de inversión. Su línea de negocio se centra en la atención a particulares, empresas y negocios, así como en la banca privada.A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos de España y forma parte del índice bursátil Ibex 35. La entidad ha expandido su presencia internacional, operando en varios países y ofreciendo soluciones financieras adaptadas a las necesidades de sus clientes.