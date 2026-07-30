En la apertura de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,64 euros y registran un volumen de 198526 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,55% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Telefónica alternó avances y retrocesos con una breve racha positiva a mitad del periodo; el balance es casi plano y las dos caídas finales dejan un sesgo de corto plazo más débil.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica durante la última semana ha sido del 20.30%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 25.12%. Dado que el 20.30% es menor que el 25.12%, podemos concluir que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones registradas durante el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene tras deducir todos los gastos, incluyendo los operativos, reflejando así un fondo de inversión negativo.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas) y se dedica a ofrecer telefonía fija y móvil, banda ancha, internet y televisión de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio abarca la conectividad y los servicios digitales: desarrolla y opera infraestructuras de fibra y 5G y ofrece soluciones de cloud, ciberseguridad, IoT y big data, además de servicios mayoristas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en Europa y Latinoamérica; fundada en 1924, es uno de los grandes grupos del sector con presencia destacada en España, Alemania y Brasil.