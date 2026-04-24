En la apertura de mercados de este viernes, 24 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,9 euros y registran un volumen de 191702 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,33% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Telefónica arrancó con una caída, encadenó seis sesiones al alza, sufrió un retroceso puntual y cerró con dos avances, dejando un balance netamente positivo e impulso comprador. La volatilidad económica de Telefónica durante la última semana se ha situado en un 29.27%, lo cual es superior a su volatilidad anual del 25.17%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. Esta diferencia sugiere que, mientras que en términos anuales la acción muestra una mayor estabilidad, en la última semana ha habido un aumento notable en la incertidumbre y la fluctuación de su valor. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.