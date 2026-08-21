En el día de hoy, 21 de agosto de 2026, las acciones de Telefónica (TEF), uno de los principales servicios de telecomunicaciones diversificados en España, abren su cotización en el IBEX 35 a un precio de 3.68 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 101,199 acciones, lo que representa una leve variación del 0.27% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Telefónica alternó caídas y avances, con saldo positivo (6 subidas y 4 caídas), dos breves rachas alcistas y sin jornadas planas.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Telefónica se ha situado en un 7.78%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 25.28%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal refleja menos variaciones en comparación con la volatilidad anual. Este descenso en la volatilidad semanal sugiere una fase de menor incertidumbre en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, ya que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo conectividad fija y móvil, banda ancha y televisión de pago.

Produce y gestiona redes e infraestructuras (fibra y 5G) y soluciones digitales como cloud, ciberseguridad, IoT y servicios mayoristas. Su línea de negocio abarca clientes residenciales, empresas y el segmento mayorista; fundada en 1924, es un actor clave del sector y referente en innovación y sostenibilidad.

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