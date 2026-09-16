El vinagre blanco se ha convertido en uno de los ingredientes más empleados para la limpieza del hogar, debido a su capacidad para combatir olores y eliminar ciertos residuos acumulados en diversas superficies.

Entre los trucos caseros que han ganado popularidad, se destaca uno particularmente sencillo: rociar vinagre en el desagüe de la ducha. Esta práctica puede contribuir al mantenimiento cotidiano de las tuberías y reducir la acumulación de suciedad ocasionada por la humedad, el jabón y los restos orgánicos.

Rociar vinagre en la entrada de una casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (foto: archivo). Shutterstock

Usos del vinagre en el desagüe de la ducha

El vinagre blanco contribuye a descomponer los residuos de jabón, los depósitos minerales y las pequeñas acumulaciones de suciedad que tienden a adherirse al desagüe a lo largo del tiempo.

Asimismo, tiene la capacidad de neutralizar los olores desagradables causados por la humedad constante, los cabellos y otros desechos que quedan atrapados en las tuberías.

Cuando se utiliza de manera regular en la limpieza del baño, este método puede disminuir la probabilidad de que el desagüe empiece a obstruirse. No obstante, no reemplaza una limpieza exhaustiva en casos de obstrucciones significativas.

Beneficios del truco casero

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Ayuda a disminuir los malos olores.

Afloja restos de jabón y suciedad.

Puede prevenir obstrucciones pequeñas.

Reduce la acumulación de residuos en el desagüe.

Permite disminuir el uso frecuente de destapa cañerías agresivos.

Es una alternativa económica y fácil de aplicar.

Cómo usar vinagre en el desagüe sin dañarlo

Previo al inicio, se aconseja retirar los cabellos y otros residuos visibles que se encuentren acumulados sobre la rejilla.

A continuación, se deben seguir los pasos siguientes:

Rociar o verter una cantidad abundante de vinagre blanco directamente en el desagüe. Dejar actuar entre 20 y 30 minutos. Enjuagar con agua caliente para facilitar la eliminación de los residuos desprendidos.

Algunas personas complementan este método con bicarbonato de sodio, aunque el vinagre puede emplearse de forma independiente como parte del mantenimiento preventivo.