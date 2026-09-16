Este 16 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han comenzado a cotizar en el IBEX 35 a un precio de 16.38 euros por unidad, experimentando un volumen de negociación de 4,784 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.24% en comparación con el día anterior, reflejando así la continuidad del interés en el sector energético en España.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró alta volatilidad con alternancia de caídas y subidas al inicio, dos descensos consecutivos en la recta final y un repunte en las dos últimas sesiones; el saldo neto es prácticamente plano y sin tendencia definida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 16.99%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 22.00%. Dado que el 16.99% es menor que el 22.00%, podemos concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, la empresa ha mantenido un nivel de estabilidad superior en su desempeño económico.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España y forma parte del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras de gas natural (redes de transporte, plantas de regasificación y almacenamientos). No produce gas; su “producto” son servicios de transporte, regasificación y equilibrio del sistema.

Su línea de negocio principal es regulada en España y la complementa con participaciones internacionales e iniciativas de transición energética (hidrógeno renovable y biometano), como el corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, actúa como Gestor Técnico del Sistema, opera una amplia red troncal con varias plantas de GNL y está adaptando esa red a gases renovables.

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