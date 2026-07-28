La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este martes, 28 de julio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 25,49 euros y registran un volumen de 117100 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,2% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción de Repsol comenzó con un retroceso, encadenó un tramo alcista de seis sesiones y cerró con tres caídas consecutivas; pese al ajuste final, el balance del periodo resultó ligeramente positivo.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 31.62%, lo que es superior a su volatilidad anual del 30.84%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,41 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, cantidad que resulta de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española con sede en Madrid (Campus Repsol). Cotiza en el Ibex 35 y opera a nivel internacional, integrando exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas, GLP, lubricantes, productos petroquímicos y electricidad de origen convencional y renovable, impulsando también biocombustibles, hidrógeno renovable y combustibles sintéticos. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables, con objetivo de cero emisiones netas en 2050.