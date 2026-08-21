En la apertura de mercados de este viernes, 21 de agosto de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 28,14 euros y registran un volumen de 78471 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia mayormente alcista, con retrocesos en las jornadas 3 y 8 y cierre estable en la 10; el balance neto es positivo gracias a varios tramos de subidas consecutivas.

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se ha situado en un 15.42%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 31.02%. Esto indica que el comportamiento de la empresa en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones más pronunciadas que ha experimentado a lo largo del año. La reducción en la volatilidad de la última semana sugiere una menor inestabilidad en sus actuaciones económicas recientes.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,14 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid (Campus Repsol) y una de las 35 empresas del Ibex 35. Su actividad abarca exploración y producción de petróleo y gas, refino y química y la comercialización de combustibles, electricidad y gas, además de proyectos de energías renovables.

Produce combustibles (gasolinas, diésel y queroseno), GLP, lubricantes, productos petroquímicos, así como electricidad y energía renovable. Presente en más de 30 países, opera una amplia red de estaciones de servicio y mantiene el objetivo de cero emisiones netas en 2050.

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