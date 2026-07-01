Este 1 de julio de 2026, el mercado español abre con las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, cotizando a 21.91 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación de 92,719 acciones, este precio refleja una variación del -0.45% en comparación con el día anterior, indicando un leve descenso en el valor de la compañía.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un sesgo alcista y un comportamiento irregular: tras arrancar con una caída encadenó tres jornadas de recuperación, luego alternó avances y retrocesos y terminó cediendo; el balance neto es positivo pese a la volatilidad.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 32.21%, lo que es superior a la volatilidad anual del 30.10%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en corto plazo, sugiriendo una mayor incertidumbre en comparación con el desempeño más estable de los últimos doce meses.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y química, a la comercialización de energía y movilidad y a la generación eléctrica baja en carbono y renovable.

Produce combustibles, GLP, lubricantes y productos petroquímicos, además de electricidad y gas para clientes residenciales y empresariales. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (Refino y Química), Cliente (Movilidad y Comercialización) y Generación Baja en Carbono; opera en varios países, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue emisiones netas cero en 2050.