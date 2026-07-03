La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este viernes, 3 de julio de 2026 es de 22,48 euros y fijan un total de 98.870 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,04%.

En los últimos diez días, la cotización de Repsol mostró una clara tendencia alcista, con dos retrocesos aislados al inicio y un tramo final de subidas consecutivas que denota fortaleza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, Repsol ha mostrado una volatilidad del 16.64%, que es menor que la volatilidad anual del 30.06%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, donde se observaron muchas más variaciones.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y química, a la comercialización de energía y movilidad y a la generación eléctrica baja en carbono y renovable.

Produce combustibles, GLP, lubricantes y productos petroquímicos, además de electricidad y gas para clientes residenciales y empresariales. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (Refino y Química), Cliente (Movilidad y Comercialización) y Generación Baja en Carbono; opera en varios países, cuenta con una amplia red de estaciones de servicio y persigue emisiones netas cero en 2050.